La Croatie renonce au taux zéro d'alcool au volant

Quatre ans après avoir adopté cette loi, le gourvernement fait marche arrière, pour le plus grand bonheur des restaurateurs et producteurs de vin qui s'estimaient lésés.

La nouvelle loi adoptée en mai et qui entre en vigueur mardi, autorise à nouveau le taux d'alcoolémie de 0,5 gramme par litre. Cependant les jeunes âgés jusqu'à 24 ans et les chauffeurs professionnels seront toujours tenus à respecter le taux d'alcoolémie zéro. La nouvelle loi introduit des peines plus sévères qu'auparavant. Dans certains cas l'amende peut aller jusqu'à 2 100 euros voire des peines de prison.