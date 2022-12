Zone euro : La Croatie s’apprête à intégrer l’euro et l’espace Schengen

La Croatie comptait les heures samedi avant de passer à l’euro et d’entrer dans l’espace Schengen, deux étapes majeures pour ce pays qui a rejoint l’UE voilà près d’une décennie.

À minuit (01 h 00 GMT) samedi, la Croatie dira adieu à sa monnaie, la kuna, pour devenir le vingtième membre de la zone euro. La Croatie rejoindra en même temps l’espace Schengen en tant que 27e membre de cette vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement, sans contrôles aux frontières intérieures. Dimanche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen viendra en Croatie marquer les deux événements, a annoncé vendredi le gouvernement croate.

Les dirigeants croates soulignent régulièrement les avantages attendus pour ce pays des Balkans qui compte 3,9 millions d’habitants et appartient à l’UE depuis juillet 2013. Le pays a proclamé son indépendance de la Yougoslavie en 1991 et le conflit qui a suivi (1991-1995) a fait quelque 20 000 morts. L’entrée dans la zone euro et dans l’espace Schengen constituent «deux objectifs stratégiques pour davantage d’intégration à l’UE», a insisté mercredi le Premier ministre conservateur Andrej Plenkovic.