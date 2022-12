Coupe du monde: «La Croatie va passer une longue et heureuse nuit»

Des feux d'artifice dans le ciel de la capitale, Zagreb, et des cris de joie dans les rues sont venus saluer la victoire de la Croatie dans le match pour la 3e place du Mondial-2022 au Qatar, samedi contre le Maroc (2-1). «La Croatie est en feu! Des larmes, des chansons, de la fierté et de la joie dans tout le pays», a résumé le quotidien Vecernji List sur son site internet, dès la fin du match de Luka Modric et ses coéquipiers.