Football : La Croatie valide son billet pour le Mondial 2018

Auteurs d'un nul 0-0 en Grèce après leur nette victoire au match aller, les Croates sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde de football.

Luka Modrić et les siens ont résisté à la Grèce et se qualifient pour la Coupe du monde.

Les joueurs grecs n'ont pas pu faire grand-chose, peinant à mettre Modrić et les siens en difficultés dans un match terne, voire insipide, et avec très peu d'occasions de but. Les Croates, qui ont contrôlé la rencontre, n'ont ainsi pas cadré une frappe en 90 minutes.