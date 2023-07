Conjoncture: La croissance européenne plombée par l’Allemagne

La récession annuelle guette désormais la plus grande économie du continent. AFP

La France et l'Espagne ont tiré la croissance économique européenne au deuxième trimestre tandis que l’Allemagne a déçu en stagnant, la récession annuelle guettant désormais la plus grande économie du continent. Le produit intérieur brut (PIB) allemand a affiché une croissance nulle entre avril et juin sur un trimestre, après avoir reculé successivement de 0,4% et 0,1% lors des deux trimestres précédents, selon des données révisées et corrigées des variables de saison et de calendrier (CVS) publiées vendredi.

C’est moins bien que la prévision des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur un rebond de 0,3% en Allemagne. Les dépenses de consommation des ménages privés «se sont stabilisées au deuxième trimestre 2023 après le faible semestre d’hiver», a détaillé l’office des statistiques Destatis, ce qui n’a pu rattraper une industrie manufacturière qui broie toujours du noir.

«Performance remarquable»

Deux autres grands pays européens ont davantage le sourire. La croissance en France a atteint 0,5% au deuxième trimestre, bien plus que prévu, tirée par les exportations qui ont compensé une consommation des ménages en berne, a annoncé vendredi l’Insee. Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a salué une «performance remarquable». «Pour la première fois, la croissance française est tirée beaucoup plus par les exportations que par la consommation», a-t-il dit sur RTL.

Et en Espagne, si la croissance a légèrement ralenti au deuxième trimestre, elle est restée solide (+0,4%), grâce à une forte consommation des ménages, selon l’Institut national des statistiques (INE). Une première estimation de la croissance pour la zone euro sera communiquée lundi par Eurostat.

L’Allemagne, qui reste fortement exportatrice, s’appuie aujourd’hui sur sa consommation des ménages, qui résiste grâce à un marché du travail solide, des salaires qui ont fortement augmenté et une tendance au recul de l’inflation. L’industrie, à l’image d’une chimie en crise, et le bâtiment n’ont en revanche pas été en mesure d’augmenter leur production, bien que les difficultés d’approvisionnement se soient réduites et qu’elle ait bénéficié d’un important carnet de commandes. En outre, la hausse des coûts de financement a freiné la demande intérieure, et l’industrie a été ralentie par une baisse de la demande étrangère.