Embellie – La croissance revue à la hausse aux Etats-Unis

Embellie : La croissance revue à la hausse aux États-Unis

La croissance économique américaine a été meilleure que prévu au deuxième trimestre et s'est élevée à 2,5% en rythme annualisé (au lieu de +0,8%), a annoncé jeudi le département du Commerce.

La progression du produit intérieur brut (PIB) entre avril et juin marque une franche accélération par rapport au premier trimestre (+1,1%) et dépasse la prévision des analystes qui tablaient sur une croissance de 2,1%, indique le ministère. «L'accélération du PIB au second trimestre reflète en premier lieu un rebond des exportations et des investissements non-résidentiels et une baisse moins marquée des dépenses de l’État fédéral», souligne le ministère dans sa deuxième estimation publiée jeudi. Les exportations ont ainsi bondi de 8,6% entre avril et juin, leur plus forte progression depuis plus de trois ans, alors qu'elles s'étaient repliées de 1,3% pendant les trois premiers mois de l'année, d'après les données officielles.