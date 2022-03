La croissance sera plus forte mais la dette aussi

LEIPZIG - L'OCDE revoit à la hausse ses prévisions de croissance mais s'inquiète de la dette en Europe.

La reprise dans les pays développés devrait être un peu plus vigoureuse que prévu, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), +2,7% en 2010 et 2,8% en 2011, contre 1,9 et 2,5% dans ses précédentes prévisions publiées en novembre.