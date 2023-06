«Rendez-vous aux jardins»: La culture artistique fleurit très bien dans le potager

De ce vendredi à dimanche, lors de l’action nationale et européenne, associations et particuliers ouvriront 32 jardins à travers le pays, avec un fil conducteur, la musique. Un pont entre nature et art qui, pour Canopée, est une évidence. «La culture des légumes est une culture aussi, s’amuse Tessy Fritz. On a sous nos pieds des éléments avec lesquels créer. Les artistes trouvent notre jardin inspirant».