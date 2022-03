Au Luxembourg : La culture «fait partie des droits humains»

LUXEMBOURG - La Commission consultative des droits de l'homme a fait part de ses doutes sur les restrictions pour combattre le Covid.

Théâtre et cinémas restent vides, pour le moment.

Pourquoi fermer les théâtres et pas les églises ou certaines boutiques? La Commission consultative des droits de l'homme (CCDH) a rendu un avis quelque peu sceptique sur le projet de loi destiné à prolonger les restrictions jusqu'au 15 janvier et à réglementer la présence du public dans les galeries marchandes des centres commerciaux. La CCDH souligne «l'importance du droit à la culture. Les droits culturels font partie intégrante des droits humains».

Du coup, «la CCDH s'interroge sur le bien-fondé de la fermeture des établissements relevant du secteur culturel». Seuls les musées, centres d'art et bibliothèques peuvent rester ouverts, au contraire des théâtres, cinémas... malgré un protocole sanitaire similaire à celui qui avait été introduit dans les lieux de culte. «La CCDH se demande si le gouvernement considère que ces établissements (culturels) sont moins "essentiels" que certaines exploitations commerciales qui peuvent rester ouvertes».

La Commission s'interroge aussi «sur base de quelles données il a été décidé que le risque de transmission du virus serait plus élevé dans le milieu culturel. La CCDH estime que la culture peut être une source essentielle pour le bien-être psychologique» et «invite le gouvernement à mener des réflexions à cet égard et à veiller à ce que ce droit ne fasse pas l'objet de restrictions disproportionnées».