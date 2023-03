La cure de jouvence de Ronaldo au Luxembourg

Cristiano Ronaldo a marqué un doublé contre le Luxembourg. Vincent Lescaut

Un simple geste du pouce pour saluer la presse, mais pas un mot. Avant de quitter le stade de Luxembourg dimanche, Cristiano Ronaldo a célébré à sa manière le travail accompli (victoire 6-0 du Portugal). Sans fioriture. Comme contre le Liechtenstein, «CR7» s’est offert une seconde jeunesse au Grand-Duché en inscrivant un deuxième doublé consécutif. Une double performance qui fait suite à une Coupe du monde délicate achevée en larmes, et un départ retentissant en Arabie saoudite.

D’aucuns s’étaient interrogés sur une possible retraite internationale. Mais le quintuple Ballon d’or a encore de l’essence dans le moteur. «Son expérience internationale est unique. Il est une référence dans le vestiaire», justifiait le le sélectionneur Roberto Martinez, qui a donc décidé de poursuivre l’aventure de vingt ans avec la superstar mondiale.

Comment lui en vouloir? Avide de records, Ronaldo a marqué ses 121e et 122e buts en 198 sélections. Mais au-delà de ses statistiques faramineuses, son leadership et sa motivation intactes forcent au minium le respect. Concentré, intense et disponible, le capitaine de la Seleção a joué comme un mort de faim, marquant une première fois en renard des surfaces avant de doubler la mise dans la profondeur.

Une scène en apparence anecdotique qui ne trompe pas: son poing rageur suivant sa célébration iconique - « Siuuu » - lors du premier but, avant et après la validation par l’assistance vidéo.

Un «striker» a réussi à l'approcher

Et puis, il y a tout ce qui dépasse l’aspect purement footballistique. Malgré un déclin sportif en club, Cristiano Ronaldo demeure l’alpha et l’oméga de cette équipe portugaise pour le grand public. C’est lui qui était le plus scruté par les fans devant le Sofitel Kirchberg, où il est sorti tout sourire pour signer des autographes dimanche, toujours lui qui a reçu le plus d’applaudissements - et de sifflets des ultras luxembourgeois - à l’annonce des équipes. Quand Ronaldo est averti pour simulation, les tribunes s’agitent - «Messi, Messi» chantent les fans luxembourgeoise - quand il sort à l’heure de jeu, l’ambiance redescend d’un cran.

La pelouse de Luxembourg n’a pas non plus échappé au «striker» qui se rue sur le terrain pour approcher la légende. Une habitude pour la star portugaise et son grand rival Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo a probablement joué son dernier match au Luxembourg, nation contre laquelle il a inscrit le plus de buts (11) dans sa carrière. Pourtant, la possibilité de le voir disputer l’Euro 2024, voire la prochaine Coupe du monde, n’apparaît plus si farfelue. Interrogé sur cette perspective à l’issue de la rencontre, il n’a pas répondu. Mais son visage de vainqueur en disait long sur ses rêves de trophées toujours intacts…