Cyberterrorisme : La cyberattaque s'est faite à l'échelle mondiale

Une bande de pirates a réussi

à prendre le contrôle de 74 000 ordinateurs dans le monde.

Selon NetWitness, plus de 2 400 organisations ont été visées par ces attaques.

C'est la société de sécurité informatique NetWitness qui a révélé l’affaire. Elle est parvenue à identifier en un an plus de 2 400 organisations visées par des attaques. On y trouve des administrations publiques, de grandes entreprises des secteurs bancaire, technologique ou énergétique, ou encore des établissements d’éducation.