Etats-Unis: La dame de la cantine à un élève: «Tu veux voir quelque chose?»

États-Unis : La dame de la cantine à un élève: «Tu veux voir quelque chose?»

Cette relation virtuelle a duré plusieurs mois. Elle a commencé alors que l’élève était en dernière année d’école secondaire et s’est poursuivie après que le jeune eut commencé le lycée. Le 14 janvier dernier, la trentenaire, mariée, est allée plus loin. Le lycéen était chez un ami avec un groupe d’élèves quand il a reçu un message de l’Américaine qui lui demandait où il se trouvait. L’employée est ensuite passée le prendre en voiture. «La victime a raconté ensuite qu’Andie Rosafort a conduit sur une courte distance et a eu un contact d’ordre sexuel avec la victime et ses amis», explique le rapport de police.