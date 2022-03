La danse sensuelle par excellence, c'est la salsa

Pour trois jours, du 8 au 10 mai, tous les fans de salsa seront à Salsalux, au Luxembourg.

À travers ce congrès, il est question de toucher les gens. «La salsa est l’une des danses les plus pratiquées au monde. C’est la danse sensuelle par excellence, celle qui permet de se socialiser et de créer une communauté de passionnés au-delà de tous les clivages». D'origine mexicaine, installé au Luxembourg depuis longtemps, Luis Alcalá peut parler des heures de la salsa.

Et l'écouter en parler donne déjà et surtout envie de danser. «Extraverti ou introverti, peu importe, cette danse est à la portée de tous. Il faut juste avoir envie de s’amuser et se laisser emporter!». Ce soir, au centre Prince Henri à Walferdange, demain à l'abbaye de Neümunster et dimanche au Verso, à Clausen, place aux rythmes endiablés. Ateliers, cours, démonstrations, shows, le week-end promet surtout d'être très... chaud!