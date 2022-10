Au Luxembourg: La danse-thérapie pour évacuer le stress

Ici, aucun talent de danseur n'est recommandé, l'idée est de se reconnecter avec soi et avec les autres. «Par les gestes, on libère ses émotions. Certains ateliers remuent beaucoup, certains participants vont jusqu'à verser une larme. C'est comme si on reprenait le contrôle sur son propre corps et qu'on s'autorisait enfin à être qui on est», explique Caroline Dehan. Pour y participer, seule une tenue confortable suffit. Les cours se déroulent les mercredis et dimanches, à Esch/Alzette. La professeure a également lancé des cours à Thionville et Metz pour les frontaliers.