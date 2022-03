Jeux vidéo : La date de sortie de «GTA V» dévoilée

L'éditeur a annoncé que le très attendu jeu sera commercialisé en septembre prochain, soit quatre mois après la date prévue, fixée au «printemps».

«Nous savons que c'est environ quatre mois plus tard qu'originellement prévu et nous savons que ce retard décevra beaucoup d'entre vous, mais, croyez-nous, cela vaudra la peine d'attendre», promet Rockstar sur son site officiel. «GTA V est un jeu très ambitieux et complexe, et il a simplement besoin d'être un peu plus peaufiné pour être à la hauteur des standards que nous exigeons, et plus important encore, que vous exigez», explique-t-il encore avant de s'excuser.