Justice aux Etats-Unis: La date du procès Twitter contre Musk est connue

Justice aux États-Unis : La date du procès Twitter contre Musk est connue

La juge de l’affaire a donné rendez-vous le 17 octobre prochain aux deux parties pour trancher sur l’engagement de rachat non tenu par le fantasque milliardaire.

La juge supervisant la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk a fixé au 17 octobre le début du procès devant forcer, ou non, l’entrepreneur à racheter le réseau social. Twitter avait déposé une plainte le 12 juillet devant un tribunal du Delaware pour contraindre l’homme le plus riche au monde à honorer son engagement, pris fin avril, de l’acquérir pour 44 milliards de dollars. La plateforme demandait une procédure accélérée dès le mois de septembre, pour ne pas faire durer la période d’incertitude qui paralyse en partie l’entreprise, tandis que les avocats de M. Musk souhaitaient que les hostilités ne débutent au tribunal que l’an prochain.