Décideurs économiques: La décideuse la plus influente du Luxembourg est…

Elle succède à Michèle Detaille, lauréate en 2020 et présidente du jury cette année.

Julie Becker, patronne de la Bourse de Luxembourg, est arrivée en tête du Paperjam To p100 des décideurs les plus influents du pays.

En 2020, Michèle Detaille était devenue la première femme lauréate du Paperjam Top 100 - le classement des décideurs économiques les plus influents au Luxembourg. Une distinction décernée tous les deux ans depuis 2006. Et pour la 9e édition mardi soir, c'est à nouveau une femme qui a été mise à l'honneur lors d'une soirée de gala organisée à la Rockhal par Maison Moderne devant plus de 1 000 personnes.