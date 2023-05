La découverte d’un petit mot donne un tout autre sens à un accident mortel

Un tribunal de Brisbane va se pencher ces deux prochaines semaines sur une tragique affaire: la mort d’une mère de famille et de ses quatre enfants, survenue en mai 2019 à Kumbia (Queensland). Ce jour-là, Charmaine McLeod était au volant de sa voiture. Aaleyn, 6 ans, Matilda, 5 ans, Wyatt, 4 ans et Zaidok, 2 ans, se trouvaient à l’arrière. En tentant de dépasser un camion, l’Australienne de 35 ans est entrée en choc frontal avec un autre poids lourd arrivant en face. Charmaine et trois de ses enfants sont morts sur le coup, la petite Aaleyn a succombé en route vers l’hôpital.

L’ex-mari pas inquiété

«Elle faisait référence à des plaintes pour viol, pour attouchements sur deux de ses enfants, pour maltraitance de ses enfants et, d’une manière générale, au système judiciaire», explique Kylie Hillard, coroner. Selon la magistrate, Charmaine souffrait depuis longtemps de problèmes mentaux, notamment de schizophrénie et d’un trouble de la personnalité borderline. Durant cet «inquest» (ndlr: une procédure judiciaire menée par un coroner), la justice va également examiner les présumées violences conjugales auxquelles la défunte mère de famille faisait allusion dans ses écrits.

Une enquête de police menée alors que la trentenaire était encore en vie avait conclu que ses allégations visant son ex-mari étaient «infondées». Or, une femme ayant rendu visite à la famille McLeod il y a quelques années dit avoir été heurtée par le comportement «hautement inapproprié» de James McLeod. Durant l’audience, la coroner devra évaluer la pertinence et l’adéquation de la réaction de la police aux allégations de maltraitance formulées par Charmaine de son vivant. Il s’agira également de déterminer comment la famille est décédée et d’identifier les causes de l’accident.