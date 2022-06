Procès du 13-Novembre : La défense de Muhammad Usman démonte la thèse du «4e commando»

L’avocat du Pakistanais a argumenté que les cibles des attentats n’avaient été définies que le 7 novembre, alors l’accusé se trouvait à des milliers de kilomètres de Paris.

Le Pakistanais Muhammad Usman, l’un des «opérationnels contrariés» des attentats du 13 novembre 2015, aurait-il dû faire partie d’un quatrième commando en plus de ceux du Bataclan, des terrasses et du Stade de France ? Cette thèse de l’accusation a été battue en brèche par la défense mercredi au procès.

Certes, a admis l’avocat, Muhammad Usman, 29 ans, a bien «rejoint la Syrie» et les rangs de l’organisation État islamique (EI) à l’été 2015 après quelques années d’étude dans une école coranique, mais, a-t-il insisté, «au moment où la date du 13 novembre est retenue, où le Stade de France est choisi comme cible, Muhammad Usman est en pleine mer Égée et il n’y a aucune chance qu’il soit à Paris le 13 novembre».

«Il faut se rendre à l’évidence: il ne faisait pas partie de l’équation de cette attaque terroriste», a affirmé Me Huylebrouck. Pourtant, depuis son interpellation dans un camp de migrants en Autriche en décembre 2015, en même temps qu’Adel Haddadi, «on n’a cessé de titrer qu’Usman et Haddadi c’était le commando manquant», a déploré l’avocat en dénonçant «le mythe du quatrième commando».

L’avocat a rappelé que les cibles du 13-Novembre n’avaient été définies que le 7 novembre. Or, dit-il, Muhammad Usman arrive «à peine» à Athènes le 8 novembre. «Le soir du 13 novembre, il est vraisemblablement en Slovénie à 1 220 km de Paris», reprend l’avocat. En fait, insiste-t-il, «c’est le signe que cette histoire peut se raconter sans référence à Muhammad Usman». «Si on avait besoin de Muhammad Usman, si Muhammad Usman avait été tant attendu, on serait allé le chercher. C’était matériellement possible d’aller chercher Usman et Haddadi en Grèce», lance l’avocat.