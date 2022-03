La dégustation du hareng pourri, une tradition suédoise

Tous les ans, le troisième jeudi du mois d’août est en Suède le premier jour où les Scandinaves mangent leur met le plus nauséabond.

Aujourd'hui, les eaux ne sont plus aussi froides et les techniques permettent de pêcher toute l'année mais la tradition, elle, est restée.

Les Suédois, du moins les plus téméraires, se retrouvent alors en famille ou entre amis pour déguster la "chose". L'ouverture des conserves est toutefois déconseillée dans les appartements, l'odeur étant insoutenable.

Certains en raffolent tellement qu'une Académie et un musée ont été spécialement créés dans le Norrland. Dans la capitale scandinave, un restaurant perpétue cette tradition.

Un client de ce dernier raconte avoir vomi la première fois qu'il a mangé du Surströmming. "Mais je ne sais pas très bien si c'était à cause de l'alcool ou du goût du poisson", plaisante-t-il.

Retour en cuisine. Les boîtes reviennent vides et les serveurs repartent les bras chargés. C'est bientôt la fin du deuxième service. Christer Bäckström s'inquiète: "le plus difficile, c'est quand je vais rentrer chez moi. A cause de l'odeur, ma femme va encore m'obliger à dormir sur le canapé".