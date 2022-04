Luxembourg/Ukraine - «La demande d'accueil est énorme pour le Luxembourg»

«Notre défi est de trouver une solution pour le primo accueil de réfugiés», explique Jean Asselborn. Le centre d'accueil d'urgence situé à la SHUK (Structure d'hébergement d'urgence au Kirchberg) ne sera ainsi plus disponible à partir du 11 avril. «Il faut créer une nouvelle infrastructure pour installer 400 à 500 lits», indique le ministre. On a trouvé un endroit, on est en train de créer une structure entre le boulevard Kennedy et la rue Tony Rollman au Kirchberg. On espère qu'elle sera opérationnelle au début de la semaine prochaine».