Au Luxembourg: La demande en logements sociaux ne cesse de croître

Or, ce chiffre n'était encore «que» de 41 en 2019. «Nous prévoyons la mise sur le marché de plus de 100 unités annuellement, pour arriver à 150 unités de logement par an dans les années à venir», dit Céline Polet, responsable relations publiques du Fonds du logement.

Entre 3 889 et 4 688 euros/m2

Du côté de la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM), ce sont plus de 700 logements qui ont été mis sur le marché de 2019 à 2021, dont 300 rien qu'en 2021. «La stratégie actuelle est de pouvoir achever 300 logements par an. À moyen terme, nous envisageons d'augmenter ce chiffre», explique Jessica Gaspar, chargée de la communication à la SNHBM.

Selon le ministre du Logement, Henri Kox, la superficie moyenne de ces logements est de 82 m2. Elle varie de 45 à 110 m2 pour les appartements, suivant leur typologie, et ne peut excéder 140 m2 pour les maisons unifamiliales. Quant aux prix d'achat, ils oscillent entre 3 889 et 4 688 euros/m2 pour les maisons unifamiliales subventionnées, et se situent entre 4 101 et 4 745 euros/m2 pour les appartements subventionnés.