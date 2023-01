Tennis – Open d'Australie : La demi-finaliste Azarenka ne quitte plus son maillot du PSG

Qualifiée pour les demies après sa victoire sur l'Américaine Jessica Pegula, la Bélarusse Victoria Azarenka multiplie les apparitions sur les courts avec un maillot du Paris SG, club qu'elle supporte depuis plus de 10 ans.

«5 (buts) pour Mbappé, c'est assez remarquable. Ils (les joueurs parisiens) n'ont pas très bien joué collectivement, donc je pense que je préfère ma performance», a-t-elle plaisanté. Après sa victoire au premier tour du Majeur australien contre Sofia Kenin, la Bélarusse de 33 ans, titrée à Melbourne en 2012 et 2013, était déjà apparue en conférence de presse avec un maillot du PSG.

«Tout le monde me demande pourquoi je porte un maillot du PSG et personne ne comprend que je les soutiens depuis 2012 et la signature de (David) Beckham», avait expliqué aux médias Azarenka. «Ça fait longtemps que je suis fan, je suis allée voir beaucoup de matches». «Mon fils Leo est à fond dans le foot», avait-elle ajouté, déclarant que son fils voulait «jouer pour le PSG, c'est son rêve».