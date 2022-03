La dépollution du détroit de Gibraltar a débuté

Plusieurs tonnes de fioul, s'échappant de deux cargos échoués au sud de l'Espagne, ont déjà été récupérées par un navire anti-pollution de l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA).

L'EMSA, basée à Lisbonne, avait reçu vendredi soir une demande d'assistance de la part des autorités espagnoles après l'échouage de deux cargos, entre l'Espagne et Gibraltar, et décidé d'affréter le Bahia Tres, un pétrolier opérant dans la baie d'Algésiras transformé en quelques heures en navire anti-pollution.

Depuis dimanche, le Bahia Tres "localise les nappes de carburant et, plus important, les recueille partout où c'est possible. Plusieurs tonnes de pétrole ont déjà été ramassées", a ajouté l'EMSA qui fournit simultanément aux autorités espagnoles des images satellite obtenues par le système européen de détection des nappes pétrolières CleanSeaNet.