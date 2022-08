Contenu sensible: La dermato disséqueuse de kystes dit que YouTube lui vole des millions

Sa chaîne YouTube est suivie par 7 millions d’internautes et cumule plus de 2 milliards de vues. Les revenus publicitaires alloués à une chaîne oscillent entre 3 et 5 dollars par tranche de 1 000 vues. La dermatologue assure que son succès lui assurait 100 000 dollars par mois jusqu’en 2016, année où la manne s’est envolée, à cause d’un changement de politique chez l’hébergeur de vidéos.