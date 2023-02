La dernière d'une légende du basket luxembourgeois

Après 19 ans de bons et loyaux services, elle a tiré sa révérence en inscrivant 11 points. La défaite en Slovaquie (114-59), dimanche, était le dernier match international de Nadia Mossong, 36 ans. Deux décennies à représenter le Luxembourg notamment marquées par le triomphe à domicile lors des Jeux des petits États européens (JPEE) en 2013 dans une Arena pleine à craquer, son plus beau souvenir.

«J'y pensais depuis 2021, expliquait-elle jeudi après sa dernière sortie à La Coque contre l'Italie. Et quand j'ai vu qu'on rencontrait l'Italie, j'ai décidé de faire encore cette campagne». Elle a passé les trois dernières saisons de sa carrière professionnelle dans la Botte, à Bolzano (D2). Diplômée aux États-Unis, l'ailière a aussi évolué en Allemagne, en Belgique et en France avant de revenir à Dudelange en 2020, remportant deux fois le championnat.

«Bien sûr, je suis un peu triste, mais je suis sereine avec cette décision», tranche celle qui a reçu un bouquet de fleurs après sa dernière à domicile. La joueuse de 1,81 m ne veut plus cumuler les rassemblements de l’équipe nationale et ses missions professionnelles. Coordinatrice des double carrières au Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS), elle est aussi responsable nationale du basket 3x3. C'est dans cette discipline qu'elle devrait faire ses adieux à la scène internationale aux JPEE (28 mai-3 juin).