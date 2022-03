La dernière de Michael Phelps

Dimanche, un tabloïd britannique a montré la photo du nageur américain consommant du cannabis à l'aide d'une pipe à eau.

"J'ai eu une conduite regrettable et j'ai fait une erreur de jugement", a déclaré le jeune homme de 23 ans dans un communiqué destiné à atténuer les effets de la publication des photos compromettantes par News of the World. "Ma conduite n'est pas celle que le public attend de moi. Je suis désolé. Je le promets à mes fans et au public: cela n'arrivera plus", a-t-il assuré.