Vous avez l'heure?: La dernière folie de Ronaldo? Une montre de luxe à 715 000 euros

Rien n'est trop beau pour Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais de 37 ans, qui a signé un contrat mirifique avec le club saoudien d'Al-Nassr – 200 millions d'euros pour deux ans et demi –, est un grand collectionneur de montres. Il a d'ailleurs été aperçu avec un modèle extrêmement rare et cher au poignet, lors de son arrivée en Arabie saoudite. Cette pièce unique, signée Jacob&Co, porte le doux nom de «Caviar Flying Tourbillon» et vaut la bagatelle de 715 000 euros.