Brésil : La désinformation a attisé les émeutes bolsonaristes

«Nous voulons le code source!» hurlaient les émeutiers partisans de l’ex-président d’extrême droite qui ont saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia , entre des mots d’ordre réclamant une intervention militaire pour empêcher le retour au pouvoir de Lula, investi le 1er janvier. Ce code source, c’est l’ensemble des instructions composant le programme informatique qui permet aux urnes de comptabiliser les votes, sous une forme lisible, telles qu’elles ont été écrites dans un langage de programmation. Et il a été ouvert à l’inspection des partis et des organes de contrôle dès octobre 2021, un an avant le scrutin. Mais de fausses informations qui circulent massivement sur les réseaux insinuent qu’il serait tenu secret pour ne pas dévoiler de supposées fraudes.

Le professeur Paganotti souligne que la production de désinformation est savamment orchestrée par un réseau qui les dissémine sur les différentes plateformes de manière à s’adresser à un public le plus large possible. Et les fausses informations sur les urnes électroniques – utilisées au Brésil depuis 1996 sans qu’aucune irrégularité n’ait jamais été constatée – ont pris d’autant plus de relief ces dernières années qu’elles ont été relayées par des personnalités politiques de premier plan, à commencer par Jair Bolsonaro, quand il était encore président. Il a même insinué à plusieurs reprises qu’il n’accepterait pas la tenue de l’élection présidentielle d’octobre 2022 si ce système qui lui avait pourtant permis d’être élu à plusieurs reprises député, puis président en 2018, était maintenu.