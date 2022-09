Internet : La désinformation sur TikTok inquiète des chercheurs

Alors que les adolescents s’en servent de plus en plus comme moteur de recherche, TikTok contient de nombreuses vidéos aux informations fausses ou trompeuses.

La désinformation sur TikTok a atteint des niveaux alarmants, d’autant plus que l’application est de plus en plus utilisée par les adolescents comme moteur de recherche, selon une étude publiée par la société NewsGuard, mercredi.