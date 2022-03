Conjoncture : La dette des entreprises inquiète l'OCDE

L'organisation internationale économique confirme la poursuite en 2018 de l'embellie économique, mais est préoccupée par les risques d'endettement élevé.

«Si le crédit est nécessaire pour soutenir l'activité économique et l'innovation, il peut augmenter les risques, réduire la croissance et accroître les inégalités», a affirmé la chef économiste de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Catherine Mann, lors de la présentation ce mardi des perspectives de croissance de son institution.