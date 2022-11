En Floride : La deuxième fille de Donald Trump s'est mariée

Fille de Donald Trump et de sa seconde épouse, Marla Maples (à gauche) avec qui l'ex-président a été marié de 1993 à 1999, elle s'est unie à Michael Boulos, 25 ans, un homme d'affaires libano-américain.

Tiffany est la fille de Donald Trump et de sa seconde épouse, Marla Maples avec qui l'ex-président a été marié de 1993 à 1999. La demi-sœur de Donald Jr (44 ans), Ivanka (41 ans), Eric (38 ans) et Barron (16 ans) a épousé un homme d'affaires libano-américain de quatre ans son cadet dans «sa maison d'enfance» à Palm Beach, en Floride. Après le passage de la tempête tropicale Nicole et avant que son père annonce sa candidature à la prochaine présidentielle, note le magazine People.