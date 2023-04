Santé: La difficile lutte du Luxembourg contre les ravages de l'alcool

LUXEMBOURG – Freiné par la pandémie, le gouvernement veut s'attaquer au problème de l'alcool, deuxième cause de mortalité évitable au Luxembourg.

Les jeunes sont de gros consommateurs d'alcool au Luxembourg.

L'alcool tue. Derrière le tabac, la consommation excessive d'alcool constitue la deuxième cause de mortalité évitable au Grand-Duché. Un enjeu de santé publique, qui se heurte à des habitudes un peu trop prononcées, une dimension culturelle aussi (voir plus bas), et des moyens pas toujours à la hauteur des ambitions.

Cette dernière dimension est revenue dans l'actualité avec une question parlementaire de Josée Lorsché. La député Déi Gréng a noté une réduction budgétaire du PALMA (Plan d’action luxembourgeois contre le mésusage d’alcool) entre 2022 et 2023. Une évolution qui a de quoi surprendre considérant l'ampleur de défi. Le Luxembourg a-t-il en partie baissé les bras sur l'alcool?

Un retard dû à la pandémie

Non, répond mardi la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert, qui reconnaît néanmoins que les intentions du gouvernement ont été sérieusement freinées par le Covid-19. «Les budgets de l’État réellement attribués se négocient de façon annuelle entre administrations et Inspection générale des finances. Ces négociations tiennent évidemment compte des retards d’implémentation des plans nationaux, dus à la pandémie (…) Ceci ne reflète en rien un changement de priorités en santé publique, mais constitue simplement une mise en œuvre retardée et qui se prolongera dans le temps», justifie la ministre.

Editpress

Quant à la résiliation de la convention signée avec les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) l'année passée pour la mise en place d'une filière addictologie, elle s'explique par la reprise en main des équipes de médecine préventive de la Direction de la santé, jusqu'alors exclusivement mobilisées par la lutte contre la pandémie. «Des solutions de financement additionnelles au PALMA ont été recherchées afin de garantir une nouvelle convention avec les HRS pour l’année 2023», annonce encore Paulette Lenert.

Le message est clair, pas question de faire de l'alcool un angle mort de la lutte contre les addictions. Car le Luxembourg est loin de figurer parmi les bons élèves en la matière. D'après une étude Eurostat, 2,7% du budget des ménages est consacré à l'achat de bières, vins ou autres alcools forts, alors que la moyenne européenne se situe à 1,8%.

Selon des chiffres communiqués par le gouvernement, près d'un résident sur dix de plus de 15 ans boirait tous les jours, la moitié de la population chaque semaine et plus d'un adulte sur trois connaîtraient des épisodes de «binge drinking». Des statistiques alarmantes qui incitent le ministère de la Santé a déjà envisager une prolongation après 2024 du plan ambitieux mentionné plus haut.

Un renforcement du cadre légal

Parmi les mesures prévues, le cadre légal sur la vente de boissons alcoolisées sera «renforcé» – sans plus de précision – et la population mieux informée. «Un point particulier sera mis sur le développement d’un comportement responsable des jeunes face à l’alcool, et sur une intervention de santé publique précoce chez les jeunes présentant une consommation à risque», précise Paulette Lenert.

Près de 45% des adolescents âgés entre 15 et 16 ans admettent boire de l'alcool au moins une fois par mois. Une autre donnée qui illustre la dimension du problème au Grand-Duché.