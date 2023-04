La difficile quête aux logements de Londres

Le plus difficile: «Cocher toutes les cases et remplir tous les critères» exigés pour louer un bien. Faute d’emploi à temps plein, un propriétaire a refusé de la laisser visiter. De nombreux autres ne lui répondaient même pas. Pour un logement en particulier, «je vérifiais mes messages toutes les heures». Elle a finalement trouvé un autre logement, «minuscule et qui n’a pas vraiment de fenêtre».

Offre et demande

Paris Williams, 24 ans, cherche quant à elle un nouveau logement depuis plus d’un an, sans succès. «Est-ce parce que je suis noire?» s’interroge-t-elle. Selon elle, le décalage entre l’offre et la demande donne toute latitude aux propriétaires pour «sélectionner et choisir» qui ils veulent, quitte à avoir des pratiques discriminatoires.