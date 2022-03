La difficulté de faire semblant

Valeria Bruni-Tedeschi est bel et bien la sœur de la petite amie du président français. Non loin des projecteurs, c'est cela dit d'une manière beaucoup plus nuancée qu'elle se dévoile.

Son film «Actrices», où elle se met en scène, raconte l'histoire d'une actrice angoissée et tourmentée par des questions existentielles, en pleine préparation pour un rôle qui lui est plus qu'éprouvant. Quarante ans et toujours pas d'enfant: ce fait représente un véritable cauchemar pour Marcelline, qui tente de trouver le répit au bord d'une piscine ou dans la musique. Second film de la sœur aînée, «Actrices» a été projeté à Cannes sous le titre «Le Rêve de la nuit d'avant».