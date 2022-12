Télévision: La diffusion du film «Last Christmas» sur TF1 ne passe pas

«Last Christmas» n’est pas un film de Noël comme les autres. S’il a toutes les apparences du traditionnel programme à la guimauve diffusé pour les fêtes, son scénario en a laissé déjà plus d’un pantois . Les téléspectateurs de TF1 en ont fait l’expérience le 25 décembre 2022, soirée durant laquelle ce film avec Emilia Clarke en star , était à l’écran. Les personnes devant leur télé ne s’attendaient en effet certainement pas à une fin aussi surprenante et émouvante. Ce qui a plutôt mal passé le soir de Noël si on en croit les dizaines de tweets remontés contre la Une qui n’aurait pas dû diffuser un tel film lors d’une nuit de fête.

«Je voulais un happy-end et je me retrouve à chialer depuis un quart d’heure. Merci». «Comment déprimer un jour de Noël», «Pourquoi personne ne m’a prévenu? C’est horrible. Je ne kiffe plus du tout», «Ça se passe comment TF1 de faire pleurer les gens le jour de Noël? C’est trop, il ne faut pas faire ça!» «Mais c’est quoi ce film supertriste? J’ai le poing serré je vous jure, mon cœur est brisé», «Il est un peu glauque le retournement final quand même», lit-on sur Twitter. D’autres internautes ont salué le courage de la chaîne d’avoir mis à l’écran ce film de Noël loin de clichés attendus: «Je tiens à remercier TF1 pour «Last Christmas». Je ne m’attendais pas à ce qu’ils décident de le programmer vu que c’est vraiment très loin des téléfilms romantiques habituels». D’autres n’ont évidemment pas boudé leur plaisir devant ce long métrage de Paul Feig («SOS Fantômes» en 2016 ou «L’école du bien et du mal» en 2022): «C’est le film de Noël parfaitement parfait pour l’ambiance plaid et chocolat bien chaud en compagnie d’une Emilia Clarke gaffeuse et attendrissante. C’est sur TF1 et c’est un cadeau», «J’ai hâte de voir la réaction des gens qui regardent le film pour la première fois, quand ils vont voir le retournement de fin. Au cinéma, j’avais sorti les mouchoirs. Ce film est magique, Londres à Noël c’est quelque chose» ou encore «On pourra dire ce qu’on voudra, «Last Christmas» est sûrement le seul film de Noël à nous proposer une histoire loin des clichés. Le final est beau et horrible à la fois».