Procès au Luxembourg : La directrice de crèche condamnée à trois ans de prison, dont un ferme

LUXEMBOURG/BOUS – Le verdict est tombé jeudi, au terme du procès de l'ancienne directrice de la crèche «Léiwen Léiw», qui répondait à la justice pour coups et blessures volontaires sur des mineurs.

Directrice de la crèche «Léiwen Léiw» à Bous jusqu'à fin 2017, Maria N. a dû répondre devant la justice de coups et blessures sur au moins 15 enfants et trois collaboratrices. L'établissement, qui accueillait une vingtaine d'enfants de 0 à 4 ans, avait été fermé avec effet immédiat. Début décembre 2022, le parquet avait requis quatre ans de prison et une «amende raisonnable» contre l'accusée.