Procès au Luxembourg: La directrice de la crèche dément toute maltraitance

«Ambiance pesante»

«Je n’ai pas vu directement d’agression», corrobore Marlene, avant de souligner «des conflits» entre les éducateurs et une directrice «dure» avec les enfants et «perfectionniste, qui reprochait des choses à ses employés». Puis un cas avec un enfant l’avait «choquée» et incitée à quitter l’entreprise. «Il y avait un planning précis des tâches à accomplir», notamment pour les couches, relate l’accusée, niant ainsi les accusations sur le manque d’hygiène. Selon Maria N., aucun enfant n’a été forcé à manger et ceux-ci ont toujours été bien traités par la crèche dont elle s’occupait jusqu’à sa fermeture par les autorités en 2017.