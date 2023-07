La disparition d'Emile prend une tournure mystique

Plus de huit jours après la disparition d'Emile, au Haut-Vernet, l'enfant de deux ans et demi demeure introuvable, laissant place à un mystérieux feuilleton dont personne ne connaît l'issue.

À l'angoisse légitime de la famille s'ajoute la suspicion dans ce petit hameau de 125 habitants, déjà marqué par des drames et disparitions. Un village maudit? Cette lecture mystique d'une situation dramatique est également renforcée par le profil particulier des proches du petit garçon. Des connaissances décrivent une famille «discrète et sans histoire, qui vivait un peu en autarcie» et qui s'est «repliée sur elle même» après la disparition.