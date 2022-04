«Don't say gay» : La dispute entre Disney et le gouverneur de Floride s'envenime

Le gouverneur républicain de la Floride a demandé mardi aux parlementaires de son Etat de limiter le statut d'exemption dont bénéficie le parc d'attractions Disney World.

M. DeSantis a demandé aux parlementaires de prolonger quelques jours leur session et de plancher sur «l'élimination de tous les districts spéciaux promulgués en Floride avant 1968», en visant clairement le district attribué à Disney World. Ce parc d'attractions près d'Orlando est parmi les plus visités au monde.

Plus de 75 000 employés

Les relations n'ont pas toujours été tendues entre Ron DeSantis et Disney, qui emploie notamment plus de 75 000 personnes à Disney World et avait contribué financièrement à la campagne du candidat républicain, sans oublier le camp démocrate. Mais elles ont désormais viré à l'aigre et le géant a suspendu ces financements électoraux.