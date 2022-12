Justice en Lorraine : La drogue venait notamment du Luxembourg: huit hommes mis en examen et écroués

NANCY – Huit hommes suspectés d'«approvisionner de multiples points de deal en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges» ont été mis en examen et écroués pour trafic de drogue.

Lors des perquisitions dans trois appartements et un box, les policiers ont saisi des espèces ainsi que de petites quantités d'héroïne, de cocaïne et de cannabis. Ils ont aussi retrouvé des produits de coupe et de «nombreux petits sachets de conditionnement», dont certains estampillés «Shitos», s'inspirant d'une célèbre marque de chips et allant même jusqu'à reproduire son fameux guépard.