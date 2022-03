La droite populiste suisse retrouve le pouvoir

L'élection au Conseil fédéral d'Ueli Maurer, ex-président de l'Union démocratique du centre (UDC), parti ouvertement xénophobe et anti-européen, fait revivre au pays une situation déjà connue.

M. Maurer s'est imposé au troisième tour de scrutin à une voix près face à son adversaire, un autre membre de l'UDC considéré comme plus modéré et que la gauche et une partie du centre-droit voulaient élire. M. Maurer remplace le conseiller fédéral démissionnaire Samuel Schmid et devrait reprendre le poste de ministre de la Défense au sein du gouvernement de sept "Sages".