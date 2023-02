Italie : La droite remporte deux importantes régions

La coalition de droite au gouvernement a remporté les régionales organisées dimanche et lundi dans deux importantes régions. Un scrutin marqué par un fort taux d’abstention.

La coalition formée de Fratelli d’Italia (FDI, extrême droite) de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, de la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et de Forza Italia (FI, droite) de Silvio Berlusconi a remporté les deux régions les plus peuplées de la péninsule, la Lombardie, autour de Milan, poumon économique du pays, et le Latium, région de la capitale Rome.