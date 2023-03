A Hollywood: La drôle de baby-shower d'Ireland Baldwin

À Hollywood : La drôle de baby-shower d'Ireland Baldwin

Pas de gâteaux de couches, de couleurs pastels et de gros nounours à la baby-shower di'Ireland Baldwin: la fille aînée des stars du cinéma a voulu quelque chose de moins conventionnel. Et c'est peu dire que la fête était organisée... dans un club de strip-tease de Hollywood! «Mes amis et ma famille ont organisé une baby-shower très traditionnelle comme vous pouvez le constater. Je n’aurais pas aimé faire ça autrement», a écrit la jeune femme sur Instagram en légende de photos plutôt extravagantes.