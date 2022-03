Test automobile – La DS9, le luxe à la française

Lancée à l’été 2021, la DS9 a renforcé sa gamme avec deux nouvelles motorisations hybrides rechargeables, la E-Tense 250 et la E-Tense 4x4 360. Cette dernière version associe agilement l’élégance et la performance. Si le confort intérieur et le raffinement font partie de l’ADN du constructeur, on est tout de même bluffé par la beauté de l’habitacle, qui n’a rien à envier à ses concurrentes allemandes.

Finitions soignées, matériaux nobles, sellerie remarquable et ergonomie équilibrée nous plongent dans une ambiance feutrée. À l’arrière, les dossiers légèrement inclinés des sièges massants rappellent que la DS9 est également un véhicule pour conduire et être transporté sur de longues distances. Et elle en donne envie.

360 ch et 520 nm de couple

Au volant, son imposant gabarit enlève peu de choses à son dynamisme. Le moteur thermique 4 cylindres est complété par un moteur électrique étalonné à 110 chevaux à l’avant et un moteur électrique de 113 chevaux à l’arrière. Le tout propose 360 ch et 520 nm de couple, offre des relances très satisfaisantes et permet de revendiquer un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes plutôt flatteur. Le comportement de cette grande berline de luxe sur les routes sinueuses est surprenant.

On note surtout un haut confort de conduite rendu possible par l’excellent système de suspension et des transitions soignées entre les différentes méthodes de propulsion en mode hybride. L’autonomie en tout électrique s’établit entre 47 et 52 kilomètres en fonction de notre niveau d’écoconduite.