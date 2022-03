La F1 à suivre de près sur l'iPhone

Une nouvelle application pour iPhone et iPod Touch entièrement dédiée à la F1 permet d’être informé en temps réel sur les chronométrages et la position des pilotes sur la piste lors des Grands Prix.

L’application F1 Timing offre une nouvelle manière de suivre les courses des Grand Prix, grâce à la technologie de positionnement de la F1 et de Formula One Timing, l’organisme chargé de chronométrer les monoplaces.

Développée par Soft Pauer, elle permet ainsi de suivre les voitures en course de façon dynamique en affichant leur position sur le circuit schématisé en 3D. Plusieurs vues sont proposées et il est notamment possible de suivre l’évolution de la course du pilote de son choix par l’affichage de sa position et l’écart de temps avec les autres pilotes.