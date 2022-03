La F1 ne sera plus pareille

Les ravitaillements en essence pendant les Grands Prix de Formule 1 seront interdits et les budgets limités à partir de 2010, selon la Fédération internationale de l'automobile.

Mercredi, à Paris lors d'un Conseil mondial extraordinaire de la FIA, s'est joué l'avenir de la Formule 1 (F1). La limitation des dépenses des écuries de F1, à 40 millions de livres sterling par an (45 millions d'euros au cours actuel), exclut les dépenses pour le marketing, la rémunération des pilotes et, uniquement en 2010, le développement des moteurs.

La suppression des ravitaillements permettra de ne plus avoir à "transporter tout le matériel nécessaire", et "incitera aussi les motoristes à trouver des solutions plus économiques en matière de consommation de carburant", précise la FIA dans son communiqué.