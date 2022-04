Au Luxembourg : La facture des meubles du ministère des Sports fait jaser

LUXEMBOURG – Le ministre des Sports admet, dans une réponse parlementaire, que son administration a payé plus de 9 500 euros pour quatre chaises, une table d'appoint et deux tabourets.

Dans sa réponse publiée ce mardi, le ministre confirme une «acquisition d'équipements spéciaux», le 1er février 2021, à une époque où Dan Kersch était titulaire du portefeuille des Sports. Mais il revoit la facture à la baisse et avance un montant de 9 548,60 euros, pour être précis. Avec cette somme, le ministère a acheté quatre chaises, une table d'appoint et deux tabourets. Pas loin de 1 000 euros le meuble, en moyenne, donc.

D'après le ministre, ces meubles sont «destinés à rendre plus attractif l'accueil des visiteurs au ministère des Sports et à moderniser et équiper un bâtiment et son mobilier des années 1970». Un concept global en ce sens est d'ailleurs en cours d'élaboration avec les Bâtiments publics.