Marchés publics au Luxembourg – La facture électronique va devenir obligatoire

Accompagnement et formations, avec aide financière, sont à suivre via la Chambre de commerce.

La facturation électronique va devenir obligatoire pour tous les marchés publics passés au Luxembourg. «Cela ne concerne pas uniquement les soumissions, mais tout contrat passé avec un organisme public», a clarifié Gérard Soisson, chargé de projet au ministère de la Digitalisation, ce mardi, lors d’une session d’information à la Chambre de commerce.

La loi entre en vigueur dès le 18 mai prochain pour les plus grandes entreprises, le 18 octobre pour celles de taille moyenne (qui remplissaient deux critères parmi les suivants, en 2019: de 4,4 à 20 millions d’euros de bilan, de 8,8 à 40 millions de chiffres d’affaires et entre 50 et 250 employés), et le 18 mars 2023 pour les plus petites ou les nouvellement créées.

Toute facture émise, transmise et reçue dans le cadre d’un marché public, devra se faire sous forme électronique. «Il ne s’agit pas simplement de convertir une facture en pdf et de l’envoyer par mail. Les enjeux sont un peu plus complexes que cela», a prévenu Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, pointant des avantages en matière d’économies pour les entreprises, d’efficacité, de rapidité de traitement, d’accélération des paiements, d’archivage, ou de lutte contre la fraude.

Concrètement, les fichiers émis devront être au format XML. Pour les émettre, il faudra se connecter au réseau commun Peppol. Il est possible de louer un accès auprès de prestataires spécialisés, d’en acquérir un en nom propre ou, en attendant, de passer par celui du Centre des technologies de l’information de l’État.