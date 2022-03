Bandes dessinées : «La famille, c'est la vie»

Toutes les deux maman, Marie Pavlenko et Teresa Valero ont puisé dans leur quotidien des anecdotes pour en faire une BD à la fois comique et tendre.

L'essentiel: Quelle était l'idée de départ de ce projet We are family?

Marie Pavlenko (scénariste): À l'origine, il y a mon blog «L'Omelette aux lardons, journal d'une tétarologue». Je l'ai commencé en 2008, avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire ma petite famille. Il s'agissait de textes très écrits, avec des dialogues, des chutes, qui racontaient la vie d'une mère un peu hystérique, travaillant à la maison, et son quotidien déjanté avec ses deux enfants. Des lecteurs disaient que «ça ferait une super BD». J'ai proposé à Yannick Lejeune, éditeur chez Delcourt, de le lire, et il m'a confortée dans l'idée qu'il fallait faire une bande dessinée.

Il y avait une scénariste, vous, il fallait encore trouver une dessinatrice.

Oui, on a fait plusieurs essais, pas concluants. Il manquait toujours quelque chose. Puis Yannick a découvert le blog de Teresa Valero. Dans son blog, elle racontait sa vie de maman avec ses enfants, en BD et en espagnol, puisqu'elle est madrilène. Elle a lu mes textes et les a aimés. C'était une bonne base pour commencer à travailler.

Comment avez-vous réussi à travailler ensemble?

Dans un premier temps, j'ai fait une sélection de textes. Je les ai réécrits et transformés en scénarios de BD. Teresa lisait, s'appropriait le scénario et en faisait un premier jet. Ensuite, on l'explorait ensemble: une case en plus ici, peut-être autre chose dans cette case-là... La page évoluait ainsi selon notre ping-pong jusqu'au stade du crayonné. On a procédé de cette façon pour chaque texte.

Vous avez vite formé un véritable duo très complice...

Cette expérience avec Teresa a été unique. Comme elle est aussi scénariste, elle respecte beaucoup mon travail, et le regard que je peux avoir. Par ailleurs, elle est très réactive. Quand je lui suggérais une modif, une idée, j'avais parfois l'impression qu'elle était connectée à mon propre cerveau. Et non seulement elle donnait vie à cette idée, mais elle l'améliorait, la sublimait. De mon point de vue, notre confiance mutuelle a apporté une vraie richesse à ce projet.

Il y a de tout dans cet album. C'est voulu?

Il y a des histoires courtes, des épisodes en une planche, des strips en trois cases ou même de grandes images pleine page. Teresa et moi voulions que l'album soit un objet original et que le lecteur ne soit pas enfermé dans un carcan. Avoir des enfants, c'est plonger dans un joyeux bazar, du bruit, de la vitesse, du silence, des éclats, de la colère et de la douceur. Une sorte de fatras! Nous voulions donc faire passer le lecteur par des émotions et des états différents. La vie, quoi!

Les enfants du livre s'appellent Mini-Troll et Têtard. D'où viennent ces surnoms?

Ce sont ceux du blog «L'Omelette aux lardons». J'étais Maman Grenouille, et il y avait Papa Crapaud, Têtard et Mini-Troll. Je les ai gardés.